Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции о климате и безопасности

Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором изменения климата увязываются с вопросами безопасности. Проект предложили Ирландия и Нигер. Он был поддержан 12 из 15 членов Совета безопасности. Против проголосовали Россия, имеющая право вето, и Индия. Китай - воздержался.



Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя решение России, констатировал, что "международное сообщество глубоко расколото по тематике климата". Он назвал текст проекта резолюции попыткой навязать мировому сообществу "позицию климатических активистов". "Это на деле привело бы к глубочайшему расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата", - подчеркнул он.



Телеканал "Евроньюс" отмечает, что проект резолюции содержит призыв к Генеральному секретарю Антониу Гутерришу "включить риски безопасности, связанные с климатом, в качестве центрального элемента, в общие стратегии ООН по предотвращению конфликтов".



Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что вето России не имеет "никакого оправдания". По её словам, "климатический кризис - это кризис безопасности".



Франция считает, что существует связь между глобальным потеплением и безопасностью: доступ к воде, нехватка продовольствия и отсутствие климатической безопасности позволяют "вооруженным группам процветать", пользуясь уязвимостью населения, отметил представитель Франции

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