Россия в Совбезе ООН призвала прекратить огонь, не упомянув ХАМАС

Россия на закрытом заседании Совета безопасности ООН призвала к немедленному прекращению огня в Израиле и секторе Газа, не упомянув при этом нападение ХАМАС. Об этом говорится в её проекте резолюции, с которым ознакомились AFP и Axios.

В документе "решительно осуждается любое насилие и военные действия, направленные против гражданского населения, и все акты терроризма". Упоминания палестинской радикальной группировки ХАМАС, которая напала на Израиль неделю назад, в нём нет.

После заседания представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что "то, что произошло на израильской территории 7 октября, неприемлемо" и что Израиль имеет право на самооборону.

Он добавил, что виноваты в случившемся в "значительной степени" США, которые игнорируют контекст войны. Также Небензя отметил, что Совбез ООН должен среди прочего "принять меры для возобновления мирных переговоров с целью создания палестинского государства, как это предполагалось давно".

По словам Небензи, к проекту российской резолюции положительно отнеслись "некоторые члены" Совбеза. Тем временем France24 пишет, что члены Совбеза "сдержанно отозвались о резолюции". Представительница Великобритании сказала, что проект появился "всего за две минуты до начала заседания" и нужны "серьёзные консультации".

По последним данным, в результате нападения ХАМАС на Израиль в стране погибли более 1300 человек, из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа – более 1900. С обеих сторон число раненых превысило десять тысяч, более сотни человек из Израиля ХАМАС продолжает удерживать в заложниках.

Свыше 400 тысяч были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа, по данным ООН на середину пятницы. В преддверии ожидаемой наземной операции Израиль рекомендовал жителям сектора Газа за 24 часа эвакуироваться на юг региона – это затрагивает более миллиона человек, ООН охарактеризовала такую эвакуацию как "гуманитарный кризис".