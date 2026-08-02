Россия вновь атаковала склад маркетплейса Rozetka под Киевом

В Броварском районе Киевской области в ночь на 2 августа российские войска атаковали склад украинского маркетплейса Rozetka. В компании сообщили, что в складское помещение попали два беспилотника. Пострадавших нет.

Это уже вторая атака на объект за два дня. 1 августа в результате удара по складу один человек погиб, еще семеро получили ранения.

Под Харьковом, в поселке Коротыч, атакован почтовый терминал. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование, пострадавших нет. Местные телеграм-каналы сообщают, что речь идет о терминале компании "Новая почта".

В самом Харькове российские беспилотники атаковали Индустриальный район. По данным Синегубова, ранения получили три человека: восьмилетняя девочка, 13-летний мальчик и 74-летний местный житель. Позднее власти сообщили еще об одной атаке – в Новобаварском районе города.

В Донецкой области, по данным главы областной администрации Вадима Филашкина, за минувшие сутки были обстреляны несколько населённых пунктов. В Дружковке погибли два человека, ещё как минимум четверо получили ранения в Славянске, Краматорске и Дружковке. Повреждены жилые дома и многоквартирные здания.

В Полтавской области беспилотники поразили два промышленных предприятия и объект критической инфраструктуры. По словам главы областной администрации Виталия Дякивнича, это привело к временным отключениям электроэнергии и газоснабжения.

В Херсоне после атак российских беспилотников за медицинской помощью обратились две местных жительницы. В Николаеве пожар возник на территории лицея.

Российская сторона заявила, что нанесла удары по буксиру в порту Николаева, резервуарам с нефтью в порту Одессы и сухогрузу в Черном море. Независимого подтверждения этим заявлениям нет.

В ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками, заявили в Воздушных силах ВСУ. 109 дронов удалось сбить, но зафиксированы попадания 24 беспилотников в 19 местах, утверждают украинские военные.