Россия вновь атаковала Украину, есть погибшие и десятки раненых

В ночь на 5 июля российские войска атаковали Украину четырьмя ракетами различных типов и 125 ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксированы попадания в трёх местах и падение обломков в восьми.

В Харьковской области при ударе дронов по Богодухову погибли два человека. В Харькове ещё четыре человека получили ранения. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, повреждены супермаркет, мебельный магазин и автомобили.

В Запорожской области один человек погиб, ещё 16 получили ранения. В Запорожье российский удар разрушил часть пятиэтажного жилого дома, повреждены 42 жилых дома.

В Павлограде Днепропетровской области ранены два человека, повреждены жилые дома, автомобили и предприятие. В Сумах три человека пострадали в результате удара по автозаправочной станции. В Херсонской области ранения получили 10 человек, в том числе четверо полицейских.

Минобороны России заявляет, что на территории Украины атакует исключительно объекты военной инфраструктуры.