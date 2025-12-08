Россия впервые отправила газ в Китай с подсанкционного терминала

Россия отправила в Китай партию сжиженного природного газа с попавшего под санкции СПГ-терминала в Балтийском море, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов и сведения сети London Stock Exchange Group. Это первая известная поставка в Китай с момента введения американских ограничений против завода. Терминал был внесён в санкционный список Минфина США в январе.

В конце августа поставки топлива в Бэйхай начал терминал "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа, который также находится под санкциями США, сообщает Reuters. По данным агентства, компания снизила цены на свой сжиженный природный газ для Китая на 30–40%.

Как отмечает Bloomberg, общий объём экспорта российского СПГ в Китай, включая поставки с заводов, не попавших под санкции, вырос примерно на 14% с сентября по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пекин, не признающий односторонние санкции, в последние месяцы нарастил закупки российского топлива.

Глава Минэнерго Сергей Цивилёв в октябре заявил, что Россия намерена увеличить экспорт сжиженного газа в Китай, а ключевыми поставщиками должны стать заводы "Арктик СПГ-2" и "Сахалин-2".

Москва считает введённые санкции незаконными.