Россия ввела новые ограничения на поставки продуктов из Армении

В Россию с 12 июня будет запрещено ввозить "подкарантинную продукцию" из Армении, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Ведомство заявило, что с мая 2026 года "поэтапно" происходило ограничение ввоза "отдельных видов армянской подкарантинной продукции", а в июне служба выявила три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов из Армении.

В списке подкарантинной продукции ЕАЭС – около 130 пунктов. Среди них – почти вся сельхозпродукция, мука, растения, древесина, корм для скота, сырье для текстиля и прочее.

Ранее российские власти в ответ на сближение Еревана с ЕС запретили ввозить из Армении в Россию различные овощи, фрукты, рыбу и рыбопродукты, цветы, минеральную воду "Джемрук" и алкогольную продукцию.



В ответ на это премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван будет продавать Евросоюзу товары, которые запретили ввозить в Россию.