Россия ввела запрет на перевозки для польских грузовиков

Правительство России в пятницу ввело запрет на грузовые перевозки польскими автомобилями по территории страны. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта. Исключения сделаны только для ряда критически важных товаров. В их список входят лекарства, медицинские изделия и некоторые другие.

Минтранс уточняет, что запрет не распространяется на Калининградскую область.

Кроме того, правительство продлило до 30 декабря ранее введённый запрет на международные автомобильные грузоперевозки по России автомобилями так называемых недружественных стран. Перечень товаров, которые не подпадают под это постановление, сокращён.