Россия выдаст Беларуси ещё одного участника протестов против Лукашенко

Россия выдаст белорусским властям участника протестов против режима Лукашенко Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции.
Подлобникова задержали в Беларуси 9 августа прошлого года после уличного шествия в городе Жлобин. Спустя трое суток пребывания в отделе милиции его отпустили. Позже он уехал на работу в Россию, где был задержан по запросу белорусских властей в мае текущего года. В данный момент Подлобников находится в следственном изоляторе в подмосковной Коломне.
Как сообщила адвокат задержанного Мария Красова, доказательством вины в деле Подлобникова считается распечатка прослушки телефонных разговоров его знакомых. "Нет сомнений, что дома Дмитрию угрожают пытки, и что его не ждет справедливое судебное разбирательство", - считает Красова.
Это уже не первый случай, когда Москва задерживает, а затем, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека, выдаёт Минску участников протестов против режима Александра Лукашенко.
В частности, в июле российские власти выдали бойца ММА Алексея Кудина, которого на родине обвиняли в сопротивлении милиции. В итоге Кудина приговорили к 2,5 года колонии. А в сентябре Россия выдала оппозиционера Сергея Непогоду - его приговорили к трём годам лишения свободы, обвинив в насилии по отношению к сотруднику правоохранительных органов.
- Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Оппозиция требовала отставки Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. В итоге протесты были жестоко подавлены властями, а в стране начались самые массовые в истории страны репрессии.
- По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, не менее восьми человек при подавлении протестов погибли. Власти возбудили более тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные сроки заключения.
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