Россия выделит Беларуси кредит в $1,5 млрд на импортозамещение

Россия выделит Беларуси кредит размером в 1,5 миллиарда долларов для целей импортозамещения. Об этом заявил в четверг вице-премьер правительства России Алексей Оверчук. По его словам, документы об этом "или подписали, или вот-вот подпишем", но в любом случае параметры кредита уже определены.

По словам Оверчука, деньги будут выделены на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств. Подробностей об условиях кредита пока нет.

Александр Лукашенко сообщал о том, что Москва готова выделить Минску дополнительно 1,5 миллиарда долларов, ещё в июне.

После подавления режимом Лукашенко массовых протестов в 2020 году Россия выделила Беларуси кредиты общей суммой более 1 миллиарда долларов. В прошлом году страны подписали так называемые союзные программы, направленные на интеграцию прежде всего в сфере экономики. В марте 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, которое осуществлялось в том числе с белорусской территории, министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил, что Россия предоставила Минску отсрочку на 5-6 лет по части выплат по кредитам.

Страны Запада ввели против обеих стран санкции - в связи с вторжением в Украину, против Беларуси также в связи с жёстким подавлением протестов.

6 октября Александр Лукашенко объявил о запрете повышения цен в стране. "С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены" - сказал он. Каких именно отраслей экономики касается запрет и распространяется ли он на частную торговлю, он не сказал.