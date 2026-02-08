Россия выпустила по Украине 101 дрон. Один убитый, более 10 раненых

В ночь на воскресенье 8 февраля Россия атаковала Украину 101 дроном, говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ. Из них 69, как утверждается, были сбиты.

Под удар попали разные регионы Украины - от Харьковской до Львовской области. В Чугуеве Харьковской области беспилотники повредили два многоэтажных жилых дома. По данным городской администрации, пострадал один человек.

В Одессе в результате воздушного удара повреждён промышленный объект, начался пожар, о пострадавших не сообщается.

В Днепропетровской области при российском артобстреле был ранен 10-летний мальчик, он госпитализирован, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. В ходе атаки повреждения получили три частных дома.

При ночном массированном обстреле Корабельного района Херсона пострадали восемь человек, сообщила областная военная администрация. Все пострадавшие - женщины, большинство из них пожилые, самой старшей 84 годы. Большинство из них контужены, несколько человек получили также внешние травмы головы и ожоги, сообщает "Настоящее Время".

Около пяти утра в воскресенье российские войска атаковали спальный микрорайон в Краматорске Донецкой области. Донецкая областная прокуратура заявила, что российские военные сбросили на город управляемую авиабомбу, которая упала рядом с многоквартирным жилым домом. Погибла 77-летняя пенсионерка, ещё три человека пострадали. Среди раненых - корреспондент издания "Подробности" Игорь Левенок. У него осколочные ранения в левую руку. "Подробности" опубликовали кадры с места попадания.

Повреждены как минимум семь многоэтажных домов. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 294 боевых столкновения. Это почти в два раза больше, чем сутками ранее, когда их было 153. Наиболее упорные бои, по данным украинского командования, по-прежнему идут в районе Покровска в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской.

В условиях боевых действий заявления воюющих сторон трудно подтвердить из независимых источников.