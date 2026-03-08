Россия выпустила по Украине 117 дронов. Есть погибшие и раненые

В ночь на 8 марта российские войска выпустили по территории Украины 117 беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ. Из них удалось сбить 98 дронов.

Основными целями ударов вновь стали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В Никопольском районе Днепропетровской области в результате атаки дронов погиб один человек.

Во время ликвидации последствий ночной атаки в Самаровском районе Днепропетровской области российские войска нанесли удар по спасателям. "Уничтожен один пожарный автомобиль, еще два существенно повреждены", – сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Кроме того, беспилотники атаковали Чугуевский район Харьковской области: в результате удара загорелся частный дом, три человека получили ранения. Когда спасатели прибыли на место, дрон атаковал пожарную машину. Машина была полностью уничтожена, но спасатели не пострадали, говорится в сообщении ГСЧС.

В селе Белый Колодязь Волчанского района Харьковской области жертвами российской атаки стали 81-летний и 60-летний мужчины.

За неделю российские войска выпустили по Украине почти 1750 дронов, 1530 управляемых авиационных бомб и 39 ракет, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Под ударами гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома. Большинство целей нашим воинам удается обезвреживать. Но защиты нужно больше, и нужно на каждый день", – написал он.