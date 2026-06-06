Россия выпустила по Украине почти 300 дронов, есть убитые и раненые

В ночь на субботу 6 июня российская армия атаковала Украину 272 ударными беспилотниками, сообщают Воздушные силы украинской армии. 249 дронов было сбито, в 11 местах были попадания, еще в 13 – падение обломков сбитых беспилотников. Независимых подтверждений этих данных нет.

В Запорожье семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате падения беспилотника рядом с многоквартирным жилым домом. На автостоянке рядом начался пожар. Об этом сообщает глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров, он же публикует фотографии последствий.

Власти Херсонской области сообщают о шести погибших и 27 раненых в результате российских атак за прошедшие сутки. Как уточнил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российские военные били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населённых пунктов области, в частности повредили шесть многоквартирных и девять частных домов.

Два человека погибли и один получил ранения в результате российских ударов по Сумской области. Под удар попала в частности Хутор-Михайловская община.

В Харьковской области в результате атаки российского FPV-дрона погиб 51-летний житель Лобановки. "По предварительной информации, это произошло сегодня около 6:00 на автодороге между Прудянкой и Слатино, когда мужчина ехал на скутере в сторону Слатино за продуктами питания", — сообщил начальник Дергачёвской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.