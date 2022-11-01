Россия вышла, а сделка осталась? Соцсети о вывозе украинского зерна

После атаки на корабли Черноморского флота Россия заявила, что выходит из "зерновой сделки" - соглашения, позволившего разблокировать украинские порты и экспорт украинского продовольствия.

Вячеслав Володин:

Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии.

Но лишь 3-4 % досталось этим странам.

А большая часть — богатым государствам Евросоюза.

В этот раз Зеленский своими действиями перечеркнул все договорённости, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима.

Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо.

Зерновой сделки на прежних условиях быть не может.

Леонид Слуцкий:

НАТО и страны Запада призвали Россию вернуться в «зерновую сделку». Чтобы продовольствие могло «дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается».

Вспомнили о нуждающихся? Или на самом деле забеспокоились о своей шкуре? Ожидаемая реакция. Но прежде, чем к чему-то призывать и кого-то обвинять, стоит посмотреть на причины, а не на закономерное следствие. А они весьма неприглядны, в том числе с учётом вовлечённости того же Запада в украинский конфликт. Россия поставила на паузу «зерновую сделку» исключительно из соображений безопасности после теракта в Севастополе, который был спланирован ВСУ под руководством специалистов британских ВМС.

Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса. Да и сама «зерновая сделка» всё это время вызывала большие вопросы, когда суда из портов Украины отправлялись не в развивающиеся страны, а почти на 100% уходили в ЕС.

Теперь украинский режим вопит о якобы «пиаре России на голоде». На самом деле Киев подключил к ядерному шантажу ещё и продовольственный, а западные лицемеры продолжают выступать пособниками террористов и шантажистов. Призывы к надлежащему соблюдению «зерновой сделки» стоит обратить либо к режиму Зеленского, либо напрямую к Вашингтону и его британским подпевалам.

Олег Лурье:

Срыв зерновой сделки киевской властью может иметь достаточно тяжёлые последствия для многих африканских стран, в особенности Северной Африки, которые зависят от поставок украинского зерна. Какую-то часть поставок Россия, возможно, возьмёт на себя, и таким образом укрепит свои позиции в Африке. Однако компенсировать украинское зерно полностью, разумеется, невозможно.

Официально украинское правительство обвиняет российское руководство и говорит, что готово и дальше поставлять зерно в рамках сделки. Но на украинских сайтах царит по этому поводу открытая радость. Бандеровская идеология это: нам плохо, значит и остальным должно быть плохо.

Алексей Рощин:

Выглядит так, как будто на гражданские сухогрузы в Черном море раньше кто-то нападал, а Россия их защищала, и вот теперь по каким-то причинам Россия отказывается их защищать, бросая на произвол судьбы. Ужас. Как так? Ведь РФ - известная защитница всех сирых и убогих?!

Однако, вся изложенная "концепция" полностью бредовая (никаких пиратов на Черном море отродясь не водилось), поэтому приходится признать, что российская дипломатия в который раз занимается иносказаниями, и её "не может гарантировать безопасность" следует понимать так: "не может гарантировать безопасность..." от самой себя! Поскольку все понимают, что единственная угроза сухогрузам на Черном море - это сама же Российская Федерация.

Но тогда высвечивается и реальный смысл фразы посла РФ: эта самая РФ напрямую угрожает... топить гражданские сухогрузы на Черном море!

Ну-ну. Посмотрим, как она (то есть мы) будем это делать. Прямо вот так - пулять ракетами по мирным кораблям, перевозящим зерно для голодающих? Чтобы лишний раз убедить весь мир - нет такой подлости и злодейства, на которое не пошла бы Российская Федерация?

Между тем ООН и Турция сообщили, что движение судов продолжится, а Россия об этом "уведомлена".

Александр Сладков:

ВСЁ ХОРОШО, УКРАИНА ДАСТ РОССИИ ЧЕСТНОЕ СЛОВО, И ЗЕРНО ПОТЕЧЕТ В АФРИКУ.

А такая уважаемая, с безупречным реноме организация, как ООН, подтвердит, что Украине можно верить.

А мы будем ждать, когда НАТО опять обдурит «фраера ушастого» (Из к/ф «Место встречи изменить нельзя»).

Игорь Орцев:

Ситуация с зерновой сделкой странная. Мы объявили о ее приостановке, но по факту суда идут, а наш дорогой партнер Эрдоган заявляет, что именно от него все зависит и он, в пику России, продолжит курировать этот вопрос в пользу «голодающей Африки». Ну, а европейские «партнеры» - те вообще, словно и не слышали ничего о заявлении РФ: оформляют заявки, грузятся, плевать хотели, одним словом.

Анатолий Несмиян:

Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна. В практическом плане это означает, что зерно будет сопровождаться кораблями турецких ВМС. В такой ситуации участие России в «зерновой сделке» не является необходимым. Атаковать или препятствовать турецким военным кораблям Черноморскому флоту команду вряд ли дадут, а дипломатические демарши - ну, их как-нибудь переживут.

Борис Рожин:

Соответственно, с завтрашнего дня ребром встает вопрос - что будет происходить, если сухогрузы продолжат идти "без гарантий безопасности". Сегодняшние сухогрузы видимо не в счет.

Развилка тут простая - сухогрузы продолжают идти без участия России, что выставляет Россию слабой, а ее предупреждения никчемными. Или же с одним из сухогрузов или одесским портом произойдет что-то нехорошее.

Есть разумеется вариант с арестом таких судов в море с конвоированием в Крым, но тут надо учитывать риски связанные с пусками противорокабельных ракет и действиями беспилотников. Поэтому с точки зрения безопасности собственной мат.части и личного состава проще топить.

Напомню, что Иран в таких раскладах не стеснялся атаковать израильские и захватывать британские торговые суда в Персидском заливе.

Андрей Мальгин:

Кажется, Эрдоган хорошо поговорил с Путиным.