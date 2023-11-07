Россия вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе

В ночь на 7 ноября завершена процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Действие договора было приостановлено ещё в 2007 году, а сейчас он "окончательно ушёл для нас в историю", говорится в заявлении МИД России.
В нём также подчёркивается, что на данном этапе никакие договоренности в сфере контроля над вооружениями с властями "государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока" невозможны.
Законопроект о денонсации Путин внёс на рассмотрение Госдумы 10 мая. В пояснительной записке говорилось, что с начала 90-х годов "договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью".
16 мая депутаты единогласно поддержали предложение президента. 24 мая денонсацию договора одобрил Совет Федерации.
- ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлён в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском. Он вводил для участников договора ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолётов.
- В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.
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