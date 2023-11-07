Россия вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе

В ночь на 7 ноября завершена процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Действие договора было приостановлено ещё в 2007 году, а сейчас он "окончательно ушёл для нас в историю", говорится в заявлении МИД России.

В нём также подчёркивается, что на данном этапе никакие договоренности в сфере контроля над вооружениями с властями "государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока" невозможны.

Законопроект о денонсации Путин внёс на рассмотрение Госдумы 10 мая. В пояснительной записке говорилось, что с начала 90-х годов "договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью".

16 мая депутаты единогласно поддержали предложение президента. 24 мая денонсацию договора одобрил Совет Федерации.