Россия вышла в мировые лидеры по количеству британских санкций

Россия стала лидером по количеству санкций, введённых против неё Великобританией, обогнав по этому показателю Ливию и Иран, сообщает Reuters со ссылкой на ежегодной отчёт британского Управления по осуществлению финансовых санкций, которое входит в структуру Министерства финансов.

В отчёте также говорится, что правительство Великобритании заморозило активы, принадлежащие гражданам России, на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов или 20,5 миллиарда долларов. Большинством из этих активов владеют физические и юридические лица, попавшие под британские санкции в связи с полномасштабным вооружённым вторжением российских войск на территорию Украины.

При этом замороженные активы представляют собой "комбинацию пакетов акций компаний и денежных средств, хранящихся на банковских счетах". В них не входят физические активы – такие как недвижимость.

"Мы ввели против России самые суровые санкции в истории, и это наносит ущерб её военной машине. Наше послание ясно: мы не позволим Путину добиться успеха в жестокой войне", – заявил член правительства Великобритании Эндрю Гриффит.

К настоящему времени Великобритания ввела санкции против более чем 1200 физических и 120 юридических лиц из России, включая президента страны Владимира Путина и российского миллиардера Романа Абрамовича, в течение многих лет проживавшего в Лондоне.