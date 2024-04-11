МИД России вызвал посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера, ему был заявлен решительный протест в связи с высылкой из Вены двух российских дипломатов. Об этом говорится на сайте российского министерства.

В ответ на высылку МИД объявил персона нон грата неназванного австрийского дипломата. Сотрудник посольства Австрии должен покинуть Россию до конца дня 18 апреля.

Австрия объявила двух российских дипломатов персона нон грата 13 марта. В МИД страны заявили, что это сделано в связи деятельностью несовместимой с их дипломатическим статусом. Обычно так на дипломатическом языке называют шпионаж под дипломатическим прикрытием. Оба россиянина должны были покинуть страну до 19 марта.

В заявлении российского МИД сказано, что высылка россиян "ещё более отягощает находящиеся в кризисе двусторонние отношения". Австрия включена Россией в список так называемых недружественных государств за введённые против Москвы санкции за вторжение в Украину.