Россия объявила генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата и приняла решение о закрытии румынского генерального консульства в городе. Об этом сообщили в МИД России.

25 июня в российский МИД был вызван посол Румынии Кристиан Истрате, которому вручили ноту об объявлении генерального консула Румынии персоной нон грата и предстоящем закрытии консульства.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что эти меры стали ответом на "ничем не обоснованное" решение Бухареста отозвать согласие на работу генерального консульства России в Констанце и объявить его руководителя персоной нон грата.

В конце мая президент Румынии Никушор Дан объявил генерального консула России в Констанце Андрея Косилина персоной нон грата и сообщил о закрытии российского консульства после падения беспилотника на территории страны. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы "не заставит себя ждать".

Беспилотник врезался в крышу жилого дома в румынском городе Галац в ночь на 29 мая. В результате взрыва возник пожар, пострадали два человека. В Кремле подтвердили, что президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не наносит удары беспилотниками и ракетами по территории стран Европы и НАТО, а Минобороны РФ утверждает, что российские атаки направлены исключительно по военным объектам на территории Украины.