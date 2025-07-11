Россия закрывает консульство Польши в Калининграде

Россия объявила об отзыве согласия на работу Консульства Польши в Калининграде.

Об этом говорится в ноте российского МИД, переданной в четверг временному поверенному в делах Польши в России. Консульство прекратит работу 29 августа.

"Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша", — говорится в заявлении МИД РФ.

Власти Польши в мае решили закрыть консульство РФ в Кракове после того, как следователи установили, что к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года причастны российские спецслужбы.

МИД Польши заявил в пятницу, что "адекватно ответит" на решение России закрыть польское консульство в Калининграде. "Возможность такого решения была учтена министерством иностранных дел. Это не означает, что это решение является законным... МИД адекватно отреагирует на действия Российской Федерации," — сказал журналистам пресс-секретарь ведомства Павел Вроньски.