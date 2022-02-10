Россия заняла 124-е место в "Индексе демократии"

Британский исследовательский центр Economist Intelligence Unit опубликовал очередной ежегодный "Индекс демократии", в котором оценил уровень развития демократических институтов в 167 странах мира в 2021 году.

Россия, по оценке авторов "Индекса демократии", осталась в категории "авторитарных режимов" - стран с наименьшим уровнем демократии. Она на 124-м месте из 167. Показатели России ухудшились по сравнению с 2020 годом, поскольку, как говорится в документе, "режим Владимира Путина ужесточил репрессии против оппозиции и усилил давление на СМИ и независимые организации". Упомянут арест Алексея Навального и закон об "иностранных агентах".

"Индекс демократии" оценивается по пяти критериям - демократичность избирательного процесса, деятельность властей, возможность политического участия граждан, политическая культура и гражданские свободы. Хуже всего в России обстоят дела со свободой выборов, а относительно лучше - с гражданскими свободами и участием граждан в политике.

Позиции Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана в рейтинге ещё ниже, чем у России. На последнем месте Афганистан, где в прошлом году к власти пришла группировка "Талибан" (признана в России террористической и запрещённая).

Кыргызстан из категории "гибридных режимов" перешёл в разряд авторитарных, но всё же находится в рейтине выше России. Украина, Грузия и Армения отнесены к "гибридным режимам", сочетающим авторитарные и демократические элементы. Выше всех стран бывшего СССР (не считая стран Балтии) в рейтинге Молдова - она отнесена к "демократиям с изъянами".

Всего, по оценке авторов индекса, только 21 страна мира может считаться полноценной демократией, ещё 53 классифицированы как "демократии с изъянами". Авторитарных стран 59, их число в 2021 году возросло. На первом месте, как и в прошлом году - Норвегия. США на 26-м месте и оценивается как "демократия с изъянами".