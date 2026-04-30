Россия заняла 8-ю с конца строчку в индексе свободы прессы

Россия вновь опустилась во Всемирном индексе свободы прессы, который ежегодно составляет международня неправительственная организация "Репортёры без границ". Это отражает ухудшение ситуации со свободой СМИ в стране. В новом индексе Россия занимает 172-е место - на одну позицию ниже, чем в предыдущем.

Всего в индексе 180 стран, ниже России, в частности, Китай, Иран, Саудовская Аравия, Северная Корея. Беларусь выше - на 165-й строчке.

В целом, как отмечают "Репортёры без границ", впервые в истории Всемирного индекса свободы прессы более половины стран мира попали в категории "проблематичная" или "очень серьезная" ситуация со свободой СМИ. В категорию "хорошая" попали только семь стран северной Европы, ещё в примерно 30 странах ситуация "удовлетворительная.

На 21 место в рейтинге снизилась позиция Грузии - после принятия законов об "иностранных агентах" и других ограничительных мер. Теперь страна на 135-м месте. Ухудшаются также показатели таких стран, как Казахстан, Кыргызстан, Сербия и Израиль.

Россия названа в документе "второй крупнейшей в мире тюрьмой для журналистов" из-за большого числа арестованных журналистов. Отмечается, что среди них есть несколько иностранных репортёров, все они граждане Украины. Российские власти, как говорится в документе, используют законы о борьбе с экстремизмом и терроризмом для гонений на прессу.

Сама Украина поднялась в рейтинге на 7 позиций и занимает 55-е место ("проблематичная" ситуация). "Репортёры" отмечают в особенности расследовательскую работу украинских СМИ, которая способствует повышению прозрачности в политической жизни страны, и отмечается, что это происходит в условиях российской агрессии. Позиции в рейтинге потерял также ряд стран ЕС, включая Германию и Италию, часть из них попала в категорию "проблематичных". На первом месте в рейтинге - Норвегия.

Соединённые Штаты в рейтинге опусьились на 7 позиций (на 64-е место). В документе содержится критика в адрес администрации президента Дональда Трампа, которого обвиняют в нападках на прессу. Упомянуты и сокращения в Агентстве США по глобальным медиа (USAGM), что привело, в частности, к приостановке или сокращению вещания "Голоса Америки" и других СМИ, входящих в систему международного вещания США.

"Необходимы действенные меры по защите журналистов. Существующие механизмы защиты недостаточно эффективны, международное право подрывается, а безнаказанность процветает", - подытожила ситуацию редакционный директор "Репортеров без границ" Анн Боканде, которую цитирует DW.

