Россия заняла второе место в мире по оттоку долларовых миллионеров

В 2022 году из России уехали 8,5 тысячи долларовых миллионеров, говорится в отчете британской консалтинговой компании Henley & Partners о миграции состоятельных граждан в мире.

Это почти в два раза меньше, чем компания прогнозировала – ожидалось, что за 2022 год Россию покинут 15 тысяч долларовых миллионеров, то есть 15% от их общего числа на конец 2021 года. Несмотря на это Россия уступила по этому показателю лишь Китаю и заняла второе место.

"На уменьшение прогнозируемых цифр повлияли как санкционные меры (например, закрытие многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, закрытие зарубежных банковских счетов), так и страновые механизмы, усложнявшие переезд заметных состоятельных людей", – пояснили газете "Коммерсант" в компании.

Первое место по числу покинувших страну миллионеров занял Китай из которого уехали 10,8 тысячи долларовых миллионеров. Третье место заняла Индия, которую покинули 7,5 тысячи миллионеров.

Лидерами по привлечению состоятельных людей стали Австралия, ОАЭ и Сингапур.