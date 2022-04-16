Россия запретила Борису Джонсону и британским министрам въезд в страну

Россия запретила въезд в страну премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и ряду британских министров.

В заявлении МИД РФ говорится, что такое решение принято "в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации".

Запрет на въезд в Россию распространяется на 13 человек, среди которых министры юстиции, обороны, финансов, иностранных и внутренних дел, а также бывшая премьер-министр Тереза Мэй – сейчас она является депутатом парламента.

После начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и представителей государственных СМИ. Великобритания неоднократно расширяла список ограничений против Москвы. В частности, Лондон ввел эмбарго на российские энергоресурсы. Кроме того, в санкционные списки были внесены дочери президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.