Россия запретила совершать сделки с бывшими "дочками" "Газпрома"

Правительство России опубликовало список зарубежных компаний, в отношении которых вводятся блокирующие санкции. Большая часть из них относится к группе Gazprom Germania. Это бывшее дочернее предприятие "Газпрома".

С компаниями запрещено совершать любые сделки, в том числе платежи и операции с ценными бумагами. Также вводится запрет на экспорт им или для них сырья и продукции, произведённой в России.

В санкционный список попала 31 компания. Тридцать из них принадлежат Gazprom Germania. В начале апреля - на фоне санкций, введённых после российского вторжения в Украину - правительство Германии временно национализировало компанию: до 30 сентября бывшая "дочка" Газпрома будет находиться под управлением Федерального сетевого агентства Германии.