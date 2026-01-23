"Россия звереет". Блогеры обсуждают убийство скинхеда в Подмосковье

В России в третий раз за неделю уничтожили мемориальную табличку в память об убийстве журналистки Анны Политковской – ранее ответственность за первые две разбитые таблички взяла на себя неонацистская группировка National Socialism / White Power (NS/WP). Насилие, связанное с российским неонацизмом, стремительно возвращается не только в новостную повестку, но и на улицы. 19 января, в годовщину убийства националистами адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, в подмосковной Электростали в ходе конфликта был убит скинхед по прозвищу "Квас". Как утверждают некоторые каналы, ровно за год до смерти он был среди группы провокаторов, которые мешали участникам возложения цветов на месте убийства Маркелова и Бабуровой.

Убийство в Электростали стало следствием скорее бытового, чем межнационального конфликта. Группа молодых людей, одетых в типичную для скинхедов одежду, ехала в автобусе. Молодые люди (убитому было всего 18 лет) показывали неприличные жесты женщине на остановке. 19-летний Имомали Турдиев, выходец из Таджикистана и гражданин России, вступил с компанией в перепалку, после чего все они покинули автобус. Спустя некоторое время уже на другой автобусной остановке та же компания вновь столкнулась с Турдиевым. Против Турдиева применили газовые баллончики и сигнальную ракетницу, а он в ответ трижды ударил одного из нападавших ножом в туловище и шею.

Многие подробности конфликта остаются белыми пятнами: защищал ли Турдиев пассажирок автобуса от наглых приставаний компании, или молодые люди перешучивались с замеченной в окно знакомой? Напал ли он на скинхедов, защищаясь от баллончика и ракетницы, или нанес удары со спины уже когда драка закончилась? Был ли он один – или успел собрать на подмогу родственников и знакомых? Каждая сторона – и те, кто считает, что Турдиев действовал в рамках самообороны, и те, кто видит в этой истории пример "нападения иностранца на русского", – трактуют детали по-своему.

Вот как описывает конфликт анонимный аккаунт ВЧК-ОГПУ, выступивший в этом случае скорее на стороне последних.

Многие видят картину произошедшего совсем иначе.

Muzaffar Imomdod:

Он убил того, кто нападал с ножом, то есть, ножом нападавшего, вывернув его руку, не держав даже нож в своих руках. Просто паренёк тренированный и не побоялся пойти в защиту пассажиров, и судя по его поступку, он не только тренированный, а и порядочный, в отличии от той быдло-стаи. Ещё пареньку не повезло, что и в следственном отделе тоже сидит подкупленное быдло. Более конкретное и корректное видео об этом инциденте есть в телеге.

Это комментарий одного из пользователя.

Имомали, просто герой!!!

Сергей Золовкин:

Дрожжи в сортирную яму

Убийство при самообороне в подмосковной Электростали послужило детонатором для взрыва низменных страстей.

История очевидная в прямом смысле слова - зафиксирована на видео. Группа юнцов с закрытыми лицами и в черном, из хулиганских побуждений, принялись оскорблять пассажирку в автобусе. Демонстрируя кроме мата и неприличные жесты.

Их сверстник вежливо сделал замечание: рядом дети! Четверо скинхедов потребовали "выйти один на один". Пустили в ход перцовый газ и даже ракетницу. Парень, защищаясь, достал нож и смертельно ранил одного.

Таких происшествий пруд пруди, к сожалению. Но здесь от руки таджика Имомали Турдиева погиб русский Илья Квас. Хулиганов немедленно принялись выдавать за распятых "мальчиков в трусиках".

Достается и тем, кто не может причислять защитника женщин и детей к "таджикским нацистам". Какие "добрые" пожелания посыпались мне в "личку", вы видите.

Звереет Россия. Точнее, та её часть, которой "...и ни церковь, ни кабак - Ничего не свято! Нет, ребята, все не так! ВСЁ НЕ ТАК, ребята..."

Ali Alizod:

В Подмосковном городе Электросталь в автобусе произошёл конфликт. По словам очевидцев (и это отчётливо видно на видео), компания молодых неонацистов — четверо здоровых амбалов — вела себя вызывающе: оскорбляла сидевшую рядом женщину и показывала неприличные жесты.

19-летний уроженец Таджикистана Имомали Турдиев оказался единственным, кто заступился за женщину и предложил агрессорам выйти на улицу. На остановке завязалась драка: четверо против одного, причём против парня небольшого телосложения. Мало того, что их было четверо, они ещё применили против Имомали перцовый баллончик и выстрелили в него из ракетницы.

В такой ситуации у Имомали не осталось другого выхода: он достал нож и нанёс удары 18-летнему Илье в шею и туловище. Парень истёк кровью и скончался в больнице.

Я однозначно на стороне Имомали: любой человек, считающий себя мужчиной, обязан заступаться за женщину.

Конечно, очень жаль, что инцидент закончился смертью 18-летнего парня. Но в убийстве виноват не Имомали, а те оголтелые твари, которые с утра до вечера нагнетают обстановку в России через официальные и провластные ресурсы, сознательно сея рознь и ненависть. Поведение этих четырёх неонацистов в автобусе — яркий тому пример.

Думаю, у Имомали есть все шансы быть оправданным судом. В апреле 2025 года Верховный суд России разъяснил в обзоре судебной практики, что применение ножа в целях самообороны допустимо, особенно если нападавших много, они агрессивны, используют опасные предметы (например, баллончик или ракетницу), и ситуация угрожает жизни. Убийство было неумышленным — это самооборона, и этому есть свидетели и видео. Главное — найти хороших адвокатов.

На вопрос, почему он носил с собой нож, отвечу: к сожалению, сейчас в России, особенно после убийства 10-летнего Кобилджона Алиева, стало небезопасно ходить по улицам. Для многих, особенно для неславян, ношение ножа превратилось во вынужденную необходимость.

Ожидаемо хватает и тех, кто в связи с убийством в Электростали рассуждает об "этнической преступности".

Вещий Олег:

Вчера в Подмосковье задержали мигранта, который зарезал 18-летнего парня. Как стало известно, убийцей оказался приезжий из Таджикистана Имомали Турдиев, получивший не так давно российское гражданство. В автобусе между потерпевшим и этническим преступником возникла ссора, в ходе которой мигрант выхватил нож и нанес им несколько ударов своей жертве в область шеи и туловища. Молодой человек скончался от большой кровопотери. Журналисты выяснили, что убийца состоял в чатах радикальных исламистов и вел экстремистский канал, на котором призывал к «священной войне против неверных». Каким образом он сумел при этом получить российское гражданство – не уточняется. Но свое черное дело ваххабит уже сделал – забрал жизнь очередного россиянина. Замещение коренного населения России пришлыми мигрантами продолжается…

ДШРГ Русич:

Таджики зарезали в Подмосковье русского школьника из Электростали. Его несколько раз ударили ножом в почки, позднее он скончался в больнице.

Интересно, а блогеры, которые оплакивали Кобилджона и кричали о разжигании национальной розни - выскажутся в адрес убийц русского ребенка?

Московская либеральная тусовочка прокомментирует? Различные хазбики, завывающие про таджиков, сделают пост? Организуют сбор средств семье убитого? Подарят матери квартиру?

Как отреагирует наш МИД? Может быть вызовет посла Таджикистана и выучит ему ноту протеста? Или, как всегда, промолчит?

Алекс Ганс:

идем пылающей тропой туда же, куда и гейропка... таджик зарезал скина - смотрите стопкадр, сидит зарезанный, а стоит подошедший разобраться имомальчик, 17 раз чуть позже ткнувший оппонента ножом - хороших в этом жабогадюкинге нет, скиново-гопническое быдло вело себя, судя по всему, непристойно, да и в целом такие обычно тупорыло-агрессивные дебилы с одной извилиной на всю компанию, знаю, сам лазал и гонял индусов-н*гров у РУДНа в 90-х, совершенно не питаю иллюзий на счет их (недо)развития. но таджик потом после первой разборки, когда ему пару раз сунули и прогнали - заскочил домой, взял нож и брата и пошёл уже мочить целенаправленно. что и осуществил успешно.

самое поганое и паскудное в этом всём то, что куколдов-мазохистов в рф-социуме развелось как грязи - во всех обсуждениях начавшихся этой темы вылезает громадное количество защитников имомальчика вполне себе русопятых и не ботов. яд толерастии и всепонимательности проник и в кровь и мозги рф-населения. что, впрочем, неудивительно, над этим десятилетиями же работали те, кто и сейчас тем же самым занят в тельавизоре, школах, министерствах различных.

Некоторые пользователи обращают внимание, как сильно упоминание национальностей влияет на оценку событий.

Сергей Гапонов:

Я ИМОМАЛИ

В каком-то глухом Подмосковье в автобусе ехали четыре таджика . Они оскорбляли людей и показывали неприличные жесты. Русский парень сделал им замечание, Таджики предложили ему выйти и начали бить. Кто-то выстрелил в него из ракетницы, кто-то распылил перцовый баллончик, кто-то хотел ударить ножом. Это же таджики, что с них возьмёшь? Они только баранов резать умеют. Русский парень ухитрился увернуться от удара и сам воткнул нож в одного из нападавших, который позже скончался.

Только все наоборот.

Андрий Свилпе:

Выходец из Таджикистана и нацист Имомали без причины убил одного из четверых студентов, ехавших из Московского государственного университета, с занятий. Русские ребята-студенты активно обсуждали в автобусе основные теории сопромата, что не понравилось таджикскому нацисту. В результате таджик напал на мирных ребят студентов, ярость его была безгранична. Бедные студенты отбивались всеми законными способами, но случилась трагедия. Рука таджикского нацишакала достала нож и убила отличника, любимого сына и верного друга Илью «Кваса». Скорбим совместно со всем прогрессивным российским обществом и единомышленниками! Одна из последних фотографий нашего Героя Ильи! Не забудем, не простим!!!

Националистические телеграм-каналы открыто называют убитого своим соратником, из их постов и стало известно прозвище жертвы.

8ТБР8СЫ ДВИ///А

Сегодня от полученных ножевых ранений умер наш соратник Квас

Квас погиб как мужчина и достойный сын своей расы, сочувствуем семье погибшего и желаем сил пережить потерю.

Призываем правых к максимальной огласке данного события, нападавший должен понести наказание, рассылайте эту новость во все известные вам СМИ и по возможности устраивайте мемориалы в своих городах

Быть воином - жить вечно

Антифашистские каналы обратили внимание, что "Квас" ровно за год до своей смерти пытался сорвать возложение цветов к месту убийства Маркелова и Бабуриной.

В соцсетях отмечают, что происходящее все больше напоминает события 2000-х, когда кровавое околонационалистическое насилие было нормой но российских улицах.

Ярослав Леонтьев:

Ни фига себе story. Словно 17 лет не прошло. Какая-то реинкарнация просто да только. Таких бонов в Москве, наверное, с нулевых годов не видел. И, оказывается, убитый год назад провоцировал не то на Пречистенке, не то около Открытого пространства, куда пошли после Пречистенки на концерт. А в 2009 году ему был один год!..

То-то сегодня на Пречистенке постовые были с автоматами, а на противоположной стороне целая бригада эшников дежурила. Ожидали возможного продолжения? Но какова фактура: на видосе ботаник делает замечание четырём бугаям, выходят за ним, и в итоге (как в кино) - жмурик. Просто какое-то повторение истории случившейся во Владивостоке в ноябре 2008 года.

А за месяц до того было убийство самого известного на тот момент антифа в Москве Филатова. Но Мишуткин во Владивостоке был уже закалённым бойцом. А тут словно ИИ картинку нарисовал.

История повторяется дважды?