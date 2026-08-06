За первую половину 2026 года пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом снизился на 18% – до 1,6 млн человек. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Как отмечает газета, пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом падает в шесть раз сильнее, чем по стране в целом. Одна из причин – частые закрытия аэропортов из-за атак украинских беспилотников. Еще в декабре 2025 года в петербургском аэропорту Пулково сообщали, что потеряли за год около 15% пассажиропотока на московском направлении из-за регулярного введения плана "Ковер".

Сбои в расписании в первую очередь повлияли на деловой трафик. По оценке компании "Аэроклуб", спрос на авиаперелеты между Москвой и Санкт-Петербургом за шесть месяцев сократился на 23%, при этом спрос на железнодорожные поездки вырос до 20%.

По данным "Коммерсанта", на трафик также повлияло снижение транзита через Москву и уход с маршрута ряда авиакомпаний из-за конкуренции с "Аэрофлотом".