Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россияне написали 145 тысяч жалоб на "противоправную информацию" в сети

С января по июль 2022-го года Роскомнадзор получил от граждан почти 145 тысяч жалоб на размещение в интернете "противоправной информации". Большая их часть, как заявили в ведомстве, касалась так называемых фейков о действиях российской армии, а также ресурсов с "проукраинской пропагандой".

Самую высокую активность по написанию жалоб граждане России проявили в марте, сразу после начала вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины. В этом месяце заявлений в Роскомнадзор поступило в четыре раза больше, чем в марте прошлого года.

Всего же за первые шесть месяцев 2022-го года Роскомнадзор получил на 25% больше жалоб, чем за такой же период в 2021-м.

Отмечается также, что около девяти тысяч заявлений с просьбой заблокировать "противоправную информацию" в надзорное ведомство направили из других госструктур.

  • После начала войны Роскомнадзор заблокировал сотни независимых СМИ и интернет-ресурсов. Кроме того, российские власти заводят административные и уголовные дела на противников вооружённого вторжения на украинскую территорию по новым статьям о дискредитации армии РФ и распространении фейков о ней. С начала войны были задержаны более 16 тысяч человек, возбуждены свыше двухсот уголовных дел. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой "спецоперации" не с государственных позиций.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG