Россияне написали 145 тысяч жалоб на "противоправную информацию" в сети

С января по июль 2022-го года Роскомнадзор получил от граждан почти 145 тысяч жалоб на размещение в интернете "противоправной информации". Большая их часть, как заявили в ведомстве, касалась так называемых фейков о действиях российской армии, а также ресурсов с "проукраинской пропагандой".

Самую высокую активность по написанию жалоб граждане России проявили в марте, сразу после начала вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины. В этом месяце заявлений в Роскомнадзор поступило в четыре раза больше, чем в марте прошлого года.

Всего же за первые шесть месяцев 2022-го года Роскомнадзор получил на 25% больше жалоб, чем за такой же период в 2021-м.

Отмечается также, что около девяти тысяч заявлений с просьбой заблокировать "противоправную информацию" в надзорное ведомство направили из других госструктур.