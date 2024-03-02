Оппозиционеры ждут новых политических убийств. Россияне прощаются с Навальным | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Чем ответит Путин массам на похороны Навального: большим террором или точечными арестами? Кто станет «целью номер один» для мстительного кремлевского диктора?

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Итоги 9-й недели 2024 года Мумин Шакиров подводит с членом команды ФБК Русланом Шаветдиновым, политкиом Дмитрием Гудковым, с российским ученым Михаилом Лобановым, с экономистом Сергеем Алексашенко, публицистом Радио Свобода Максимом Блантом и украинским генералом Сергеем Кривоносом.