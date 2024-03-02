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Оппозиционеры ждут новых политических убийств. Россияне прощаются с Навальным | Грани времени с Мумином Шакировым

Оппозиционеры ждут новых политических убийств. Россияне прощаются с Навальным | Грани времени с Мумином Шакировым
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Оппозиционеры ждут новых политических убийств. Россияне прощаются с Навальным | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• Чем ответит Путин массам на похороны Навального: большим террором или точечными арестами? Кто станет «целью номер один» для мстительного кремлевского диктора?

• Россия простилась с главный врагом кремлевского диктатора? • Как идет расследование обстоятельств смерти Алексея Навального: очередное отравление или физическое устранение?

• Какой будет национализация в России: реванш государства или друзьям все, а врагам закон. Кому приготовиться?

• Как россиянину получить качественное образование без цензуры: домашнее обучение или учеба за границей

• Сумеет ли Украина остановить наступление российской армии? Судьба фронта на волоске или ВСУ готово стоять до конца?

Итоги 9-й недели 2024 года Мумин Шакиров подводит с членом команды ФБК Русланом Шаветдиновым, политкиом Дмитрием Гудковым, с российским ученым Михаилом Лобановым, с экономистом Сергеем Алексашенко, публицистом Радио Свобода Максимом Блантом и украинским генералом Сергеем Кривоносом.

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