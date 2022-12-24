Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

«Россияне, скупайте все импортное, пока не рухнул рубль» | Грани времени с Мумином Шакировым

«Россияне, скупайте все импортное, пока не рухнул рубль» | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
«Россияне, скупайте все импортное, пока не рухнул рубль» | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:59:55 0:00
Скачать медиафайл

• Заморозит ли власть частные средства граждан? • Зачем повышать предельный возраст призыва до 30 лет? • Как живет Киев после трехсот дней войны? • Насколько глубоко Москва вошла в финансовую и экономическую структуру Минска, можно ли это уже назвать поглощением? • На чём улететь из России?

• Как война в Украине бьет по кошельку российского обывателя? Не заморозит ли власть на все сто процентов частные средства граждан, что пополнит дефицитный бюджет 2023 года?

• Владимир Путин и Сергей Шойгу намерены увеличить численность российской армии до полутора миллионов человек. Министр обороны предложил повысить предельный возраст призыва в армию для «срочников» до 30 лет. Зачем это Путину и Шойгу?

• Жизнь в трехмиллионном Киеве без света и тепла под ракетно-бомбовыми ударами российской армии. Как живет столица Украины после трехсот дней противостояния с врагом?

• Путин прилетел к Лукашенко в Беларусь впервые за три года. Насколько Москва глубоко вошла в финансовую и экономическую структуру Минска, можно ли это уже назвать поглощением одной страны другой?

• На чём улететь из России? Больше половины всех пассажирских самолетов арендованы у международных компаний. Как западные санкции превращают конфискованные Кремлем "Боинги" и "Аэрбасы" в металлолом

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с киевским политическим публицистом Матвеем Ганапольский, финансовым аналитиком и экономистом Владиславом Жуковским, командиром экипажа аэробуса А-320, пилотом Андреем Литвиновым и белорусским оппозиционным политиком Павлом Латушко.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG