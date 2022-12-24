«Россияне, скупайте все импортное, пока не рухнул рубль» | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с киевским политическим публицистом Матвеем Ганапольский, финансовым аналитиком и экономистом Владиславом Жуковским, командиром экипажа аэробуса А-320, пилотом Андреем Литвиновым и белорусским оппозиционным политиком Павлом Латушко.