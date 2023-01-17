Россияне скупили рекордное количество недвижимости в Турции  

В 2022 году граждане России стали крупнейшими покупателями жилья в Турции среди иностранцев, сообщает издание РБК, отмечая, что рекордный спрос обеспечили желающие получить турецкое гражданство или вид на жительство.

За год россияне купили в стране 16 300 домов и квартир. Это в три раза больше, чем в 2021 году, и на сто объектов недвижимости больше, чем за последние шесть лет в совокупности.

Вслед за россиянами в пятёрке крупнейших покупателей турецкой недвижимости среди иностранцев – граждане Ирана, Ирака, Казахстана и Германии.

Ранее сообщалось, что граждане России по итогам 2022 года заняли первое место по покупке недвижимости среди нерезидентов в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов Дубае. В пятёрку покупателей вошли также британцы, индийцы, итальянцы и французы.