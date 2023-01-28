Россияне в 2022 году отправили в соседние страны рекордные суммы

В 2022 году россияне отправили рекордные объёмы денежных переводов в соседние страны. Об этом сообщает РБК. Издание изучило статистику переводов в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Кыргызстан.

В Казахстан россияне отправили более 775 миллионов долларов. Это рекорд с 2014 года. С этого периода доступна статистика Нацбанка Казахстана. Показатель почти в семь раз превышает объём переводов, отправленных в республику в 2021 году.

В Грузию российские граждане отправили два миллиарда долларов – рекорд с 2012 года. В прошлом году из России в Грузию было отправлено 411 миллионов долларов.

Объём денежных переводов в Узбекистан составил 14,5 миллиардов долларов. Этот показатель более чем в два с половиной раза выше прошлогоднего.

Армения и Кыргызстан статистику по итогам 2022 года пока не публиковали. Известно, что к ноябрю объём переводов в Армению вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и превысил три миллиарда долларов. В Кыргызстан россияне отправили более двух с половиной миллиардов долларов. Это рекорд с 2005 года. При этом показатель всего на 6% превышает прошлогодний.

Одной из основных причин роста переводов стал переезд россиян в другие страны на фоне начала войны России с Украиной и последующей мобилизации, отмечают собеседники РБК.

По последним данным ФСБ с июля по сентябрь за рубеж выехали почти 10 миллионов российских граждан – на миллион больше, чем в прошлом году. Прежде всего россияне уезжали в безвизовые страны. Число выездов в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан установило пятилетний рекорд, пишет РБК.

Соседние государства также стали популярными для так называемого карточного туризма. После введения санкций международные платёжные системы ушли с российского рынка и россияне выезжали в другие страны для оформления международных банковских карт.

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