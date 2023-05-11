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Россияне в 2022 году подали 700 тысяч заявок на шенгенские визы

В 2022 году россияне подали около 700 тысяч заявок на шенгенские визы. Это почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Лидерами по количеству выданных документов стали Испания, Италия и Финляндия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Консульства Испании и Италии в Москве и Санкт-Петербурге в прошлом году выдали в совокупности более 150 тысяч виз. Отказы получили чуть более 5% заявителей. Визовые отделы итальянской дипмиссии в этих двух городах одобрили более 103 тысячи заявок при 14 тысячах отказов.

Консульства Финляндии выдали россиянам более 105 тысяч виз, большинство в Петербурге – 83 тысячи. При этом Хельсинки в сентябре прошлого года закрыл въезд для российских туристов.

Самый большой процент отказов визах, по данным АТОР, у консульства Швеции – более 30% из пяти тысяч заявок.

  • В 2021 году россияне подали более 500 тысяч заявок на шенгенскую визу. Доля отказов тогда составила более 3%.
  • В сентябре 2022 года из-за продолжающейся агрессии России в отношении Украины Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима для россиян. Визовый сбор повысился с 35 до 80 евро, увеличился необходимый для подачи заявления на визу пакет документов.
  • На фоне визовых ограничений въезд для российских туристов зарыли страны Балтии, Польша, Финляндия и Чехия. Нидерланды, Дания, Бельгия и Словакия прекратили выдачу виз россиянам, напоминает АТОР.

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