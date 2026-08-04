Россияне все чаще интересуются гражданством островных государств

Зажиточные российские граждане стали чаще интересоваться получением гражданства государств, расположенных на островах в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. В частности, речь идёт о Вануату, Сан-Томе и Принсипи, Маврикии и Наоэро (прежнее название - Науру). Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные консалтинговых агентств.

Все эти островные микрогосударства объединяет лёгкость получения гражданства: стать их гражданином можно, сделав сравнительно небольшой (около 100 тысяч долларов) взнос в государственную казну; процедура оформления занимает всего несколько месяцев; для получения гражданства "за деньги" нет необходимости жить и даже бывать в государстве. Граждане этих стран могут путешествовать без виз или с оформлением визы на въезде примерно в сотню стран мира - правда, страны Евросоюза и США в их список не входят.

По словам представителей консалтинговых агентств, которые занимаются посредничеством в получении гражданства других стран россиянами, за последний год спрос на паспорта Вануату, Сан-Томе и Принсипи и Наоэро вырос на десятки процентов, потеснив прежних "чемпионов" - страны Карибского бассейна, такие как Доминика, Антигуа и Барбуда и Сент-Китс и Невис. Их паспорта давали право безвизового въезда в ещё большее количество стран, чаще всего включая и Евросоюз, но оформлялись дольше и стоили дороже (около 250 тысяч долларов), а после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году карибские островные государства под давлением Евросоюза практически остановили выдачу "паспортов за инвестиции" гражданам России и Беларуси.



