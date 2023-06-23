Россияне задолжали 225 млрд рублей по кредитным картам

На конец мая россияне задолжали банкам 225 миллиардов рублей по кредитным картам, что составляет 12% от общего объёма выданных таким образом средств. Это исторический максимум. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на бюро кредитных историй "Скоринг Бюро".

В количественном отношении сейчас просрочены около 6 процентов выданных карт — это максимум с октября прошлого года. Однако, банки продолжают выдавать кредитные карты растущими темпами. В этом году – в среднем по два миллиона в месяц, в прошлом – по 1,8 миллиона, в 2021 году – по 1,4 миллиона. Средний объём заимствования – 90 тысяч рублей.

Собеседники "Коммерсанта" предполагают, что в категорию просроченных стали уходить карты, выданные в прошлом году вместо кредитов наличными. Также эксперты прогнозируют возможную коррекцию кредитной политики банков.