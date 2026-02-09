Гражданина Украины в РФ оштрафовали за лайк под видео "иноагента"

Жителя Мурманской области оштрафовали за лайки под видео "иностранного агента" на Youtube. Вероятно, это первый подобный случай в России. Внимание на него обратило издание "Вёрстка".

Ковдорский районный суд Мурманской области назначил штраф 30 тысяч рублей местному жителю Василию Йовдию по административной статье о так называемой дискредитации"российской армии. Поводом для штрафа стали "реакции в виде лайков" под видео на Youtube, говорится в решении суда.

В нём не перечисляются названия видеороликов, однако известно, что авторы двух из них признаны российскими властями "иностранными агентами". В одном из видео шла речь о гибели начальника войск химзащиты генерала Игоря Кириллова, который погиб в результате покушения в Москве в декабре 2024 года.

Протокол составили сотрудники Пограничного управления ФСБ в селе Алакуртти. Василий Йовдий на заседании суда не присутствовал. В решении суда сказано, что он является пенсионером. По данным Север.Реалии, речь о 72-летнем жителе Ковдора. Как отмечает "Вёрстка", это гражданин Украины, имеющий в России вид на жительство. В объяснении он написал, что в "содеянном раскаивается, не поддерживает действующий режим Украины".

По данным "Вёрстки", подобное дело может быть первым известным случаем в России. Лайки под видео на YouTube видны только владельцу аккаунта и не отображаются у других пользователей, однако суд всё равно квалифицировал действия Йовдия как "публичные". Юрист "Первого отдела" Евгений Смирнов отметил, что суд вопреки сложившейся практике не объяснил, в чём именно выражалась дискредитация российской армии, в частности как именно позитивная реакция под видео ("лайк") могла её дискредитировать.

Статья о дискредитации российской армии появилась в Административном и Уголовном кодексах в первые дни войны в 2022 году. Она позволяет российским властям преследователь граждан за антивоенные высказывания.