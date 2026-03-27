Россиянина осудили в Британии после обращения в полицию сына Трампа

Королевский суд Снэрсбрука в Великобритании приговорил россиянина Матвея Румянцева к четырём годам лишения свободы за причинение телесных повреждений подруге сына президента США Дональда Трампа — Бэррона Трампа. Об этом сообщает The Telegraph.

Нападение произошло в январе 2025 года. По версии обвинения, мотивом стала ревность Румянцева к симпатии между девушкой и Бэрроном Трампом. По утверждению пострадавшей, с сыном американского президента она познакомилась через соцсети.

Согласно материалам дела, Румянцев – выходец из состоятельной семьи, имеющий подготовку в единоборства. Во время нападения он, как утверждается, ответил на видеозвонок по FaceTime от Бэррона Трампа и показал ему через камеру, как девушка плачет на полу. После этого сын президента США обратился в полицию Лондона и сообщил о происходящем.

Суд установил, что Румянцев в течение часа избивал потерпевшую и внушал ей мысль, что она может умереть. После ареста, как отмечает The Telegraph, он также предпринимал "неоднократные попытки" избежать ответственности и убеждал потерпевшую отозвать показания.

Присяжные ранее оправдали Румянцева по ряду более тяжёлых обвинений, включая изнасилование, нападение и умышленное удушение.

Судья отдельно отметил действия Бэррона Трампа, подчеркнув, что тот надлежащим образом оповестил экстренные службы, несмотря на то что находился в США.

Суд также указал, что Румянцев может быть депортирован из Великобритании после отбытия наказания.

