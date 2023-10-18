Россиянина приговорили к 10 годам колонии за планы воевать за Украину

В Тверской области суд приговорил местного жителя Андрея Трофимова к десяти годам колонии строгого режима, признав его виновным в распространении "фейков" о российской армии, призывах к экстремизму и попытке вступить в легион "Свобода России", который воюет на стороне Вооружённых сил Украины.

Как сообщает "Медиазона", суд над Трофимовым проходил в закрытом режиме, а потому подробностей его дела немного. Известно лишь, что обвиняемого задержали и арестовали в мае 2022 года, и что, по версии следствия, Трофимов в переписке с "неустановленными лицами" согласился вступить в легион "Свобода России", "получив план незаконного пересечения границы с целью прибытия в Украину". Там он якобы собирался воевать против российской армии.

В сентябре Трофимов объявлял голодовку в СИЗО с требованием вручить ему письма, задержанные цензурой.

На процессе обвиняемый попросил назначить ему максимально возможный срок, поскольку не признает законности российского суда.