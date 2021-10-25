Россиянка отсудила миллион рублей за смерть мужа от COVID-19

Жительница города Ахтубинск в Астраханской области впервые в России добилась крупной денежной компенсации за смерть своего 60-летнего мужа от COVID-19. Она получит один миллион рублей. Сообщается, что её супругу вовремя не оказали медицинскую помощь. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на инстаграм адвоката Сергея Броницкого.

По словам юриста, житель Ахтубинска летом 2020 года обратился к врачам с жалобой на кашель и боли в груди, он предупредил медиков, что контактировал с заражёнными новой коронавирусной инфекцией. Врач не взял у него анализ и назначил лечение грудным сбором, заявив, что это ОРВИ. После этого состояние заболевшего ухудшалось. Он несколько раз обращался за медицинской помощью, но безрезультатно. Его госпитализировали только через две недели уже в тяжелом состоянии, а спустя несколько дней он умер. COVID-19 был подтверждён посмертно.

"Вдова погибшего обратилась в СК. Завели уголовное дело, судмедэкспертиза нашла дефекты в медпомощи, но не связь между ними и кончиной пациента." - заявил Броницкий. По словам адвоката, это первый случай, когда за смерть от COVID-19 назначают такую крупную компенсацию. Ранее в подобном деле пострадавшей стороне выплатили 50 тысяч рублей.

В России за последние сутки выявили 37 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Умерли на утро 25 октября 1069 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. За последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза.