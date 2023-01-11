Россиянка вышла из жюри премии из-за причастности к военной пропаганде

Российская художница-иллюстратор Анастасия Архипова оставила пост председателя жюри международной литературной премии Ганса Христиана Андерсена. Её обвиняли в причастности к российской военной пропаганде. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Председательницей жюри Архипову в сентябре 2022 года избрал Международный совет по детской литературе (IBBY), вице-президентом которого уже несколько лет является сама Архипова. Некоторые страны-члены IBBY осудили это решение и потребовали от неё уйти в отставку.
Представители Швеции, Финляндии, Дании и стран Балтии заявили, что Архипова не может занимать эту должность, так как является членом правления Московской ассоциации художников. В прошлом году эта организация объявила конкурс работ по популяризации войны в Украине и мобилизации на неё россиян.
На прошлой неделе королева Дании Маргрете II отказалась быть покровителем премии Андерсена из-за конфликта в IBBY, "частью которого она быть не может".
- Премию Ганса Христиана Андерсена учредили в 1956 году и присуждают лучшему детскому писателю и художнику-иллюстратору детской книги раз в два года. Российские или советские писатели медаль не получали ни разу, а художники – дважды: в 1976 и 2018 годах.
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