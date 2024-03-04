Россиянке предъявили обвинение по делу о подготовке к госизмене

Жительнице Тольятти Полине Евтушенко, арестованной летом прошлого года по делу о подготовке к госизмене, предъявили окончательное обвинение, сообщает проект "Первый отдел".

Евтушенко вменяют шесть уголовных статей и 12 эпизодов преступлений, в том числе по статьям о подготовке к госизмене, содействии террористической деятельности, распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.

По данным правозащитников, Евтушенко грозит до 22,5 лет колонии. У арестованной есть дочь, которой 1 марта исполнилось шесть лет.

По версии следствия, Евтушенко склоняла жителя Самары к совершению государственной измены. Арестованная якобы призывала ко вступлению в легион "Свобода России" – это добровольческое подразделение, воюющее на стороне Украины.

SOTA отмечала, что ранее Евтушенко положительно отзывалась о легионе в своём инстаграме. Там же она публиковала свои фото в одежде цветов украинского флага.