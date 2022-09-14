Российская армия атаковала Кривой Рог. Повреждена плотина

Вечером 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены плотина и гидротехнические сооружения. Несколько районов города остались без воды. Об этом сообщают местные власти и пользователи в соцсетях.

Глава военной администрации города Александр Вилкул призвал жителей оставаться в укрытиях и воздержаться от распространения фото и видео.

По предварительным данным по городу были выпущены семь ракет. О жертвах не сообщается.

Владимир Зеленский опубликовал в телеграме фотографию с разрушенной плотиной. Президент Украины в очередной раз назвал Россию страной-террористом и обвинил её в попытке затопить Кривой Рог.

Кривой Рог – родной город президента Украины.

Минобороны России атаку пока не прокомментировало. Москва утверждает, что не атакует объекты гражданской инфраструктуры Украины.

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