Российская армия атаковала Кривой Рог. Повреждена плотина

Вечером 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены плотина и гидротехнические сооружения. Несколько районов города остались без воды. Об этом сообщают местные власти и пользователи в соцсетях.
Глава военной администрации города Александр Вилкул призвал жителей оставаться в укрытиях и воздержаться от распространения фото и видео.
По предварительным данным по городу были выпущены семь ракет. О жертвах не сообщается.
Владимир Зеленский опубликовал в телеграме фотографию с разрушенной плотиной. Президент Украины в очередной раз назвал Россию страной-террористом и обвинил её в попытке затопить Кривой Рог.
Кривой Рог – родной город президента Украины.
Минобороны России атаку пока не прокомментировало. Москва утверждает, что не атакует объекты гражданской инфраструктуры Украины.
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