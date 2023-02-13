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Российская армия расширяет военный полигон под Воронежем

Новый лагерь российских военных под Воронежем

Россия расширяет военный лагерь под Воронежем, в котором в феврале 2022 года она скапливала личный состав и технику перед вторжением в Украину.

Как следует из спутниковых снимков сервиса Planet.com, новый палаточный лагерь рядом с полигоном "Погоново" был построен не раньше 25 января 2023 года. Процесс строительства лагеря можно проследить по снимкам за 30 января, а также за 1 и 7 февраля. Первым внимание на новый палаточный лагерь обратил пользователь твиттера @The_Lookout_N.

Российский военный полигон под Воронежем
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Российский военный полигон под Воронежем

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На этот полигон российская армия активно перебрасывала технику и личный состав накануне полномасштабного вторжения в Украину год назад. В частности, здесь базировались части 1-й гвардейской танковой армии – впоследствии, как утверждало Главное управление разведки Украины со ссылкой на документы, найденные после отступления российских войск из-под Киева, подразделения этой армии меньше, чем за месяц войны, потеряли убитыми и ранеными более 400 солдат и офицеров, а также более 300 единиц техники.

Радио Свобода также выяснило, что за последние недели российские военные построили еще один палаточный лагерь в районе полигона "Постоялые дворы", рядом с одноимённой деревней в Курской области (точные координаты). Как следует из спутниковых снимков сервиса Planet.com, лагерь был сооружен между 28 января и 7 февраля.

Палаточный лагерь мобилизованных в Курской области
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Палаточный лагерь мобилизованных в Курской области

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Именно из этого лагеря недавно записывали видеообращение к российским властям мобилизованные, выжившие после украинского удара по ПТУ №19 в Макеевке в новогоднюю ночь. На видео они просят не расформировывать их подразделение (1444 полк) и говорят, что после украинского удара их долго не могли вывезти из Макеевки в безопасное место. "Мы продолжаем перемещаться в непонятных направлениях без каких-либо задач", – говорит один из солдат на видео. По его словам, в итоге их привезли в палаточный лагерь в Постоялых Дворах, где "их никто не ждал".

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Шансов найти выживших всё меньше
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Шансов найти выживших всё меньше

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Шансов найти выживших всё меньше

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