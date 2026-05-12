Российская армия ударила ночью по нескольким регионам Украины

Российские войска в ночь на вторник ударили по Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областям Украины. В полночь истек срок трехдневного перемирия между Украиной и Россией, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, но массированных ударов не было.

В ночь на 12 мая в Фастовском районе Киевской области в результате российской атаки загорелась кровля детского сада. В расположенном рядом четырехэтажном жилом доме были выбиты окна. Кроме того, повреждены два частных жилых дома. Никто не пострадал, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома, возник пожар. Повреждена крыша технического этажа. Других разрушений нет. За помощью к медикам никто не обращался, написал он.

В поселке Большой Бурлук Купянского района Харьковской области, по данным службы ЧС, после удара беспилотника загорелись автобус и грузовой автомобиль, находившиеся на территории одного из предприятий. В селе Безруки Дергачевской общины Харьковского района поврежден жилой дом, в хозяйственном здании произошел пожар.

В результате атаки на Днепр, как сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, пострадал мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В Синельниковском районе Днепропетровской области повреждены частные дома, хозяйственная постройка и автомобиль. Погиб мужчина, женщина получила ранения. В Павлограде были повреждены девятиэтажка и автомобили, пострадали два человека.

В Херсоне во время артиллерийского обстрела пострадала 68-летняя женщина. Её госпитализировали, сообщили в городской администрации.

Помимо этого во вторник российские военные атаковали гражданскую инфраструктуру в Житомирской области. В Житомире получили повреждения несколько жилых и хозяйственных помещений, а также частные автомобили, сообщил глава военной администрации региона Виталий Бунечко. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате удара нет.

Россия новые атаки не комментировала. Обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине российские власти не раз отрицали.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 мая российские войска запустили по Украине 216 дронов, из них 192 были нейтрализованы.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия сама выбрала завершение частичного "режима тишины", который длился несколько дней: "За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Вновь пошли авиабомбы на фронте – более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов. Ударные дроны сбивались в Днепровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, в Киеве и области. Есть повреждения объектов энергетики, многоквартирных домов, детского сада, был удар и по обычному гражданскому локомотиву на железной дороге". Зеленский напомнил о решении Украины "действовать зеркально" в ответ на обстрелы.

