Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российская олимпийская чемпионка будет лишена золота Игр в Лондоне

Елена Лашманова после финиша в Лондоне, архив

Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за допинг. Она будет лишена золотых медалей Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира-2013 в Москве. Об этом сообщил 21 марта независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

На дистанции в Лондоне спортсменка установила мировой рекорд, пройдя 20 километров за 1 час 25 минут и 2 секунды. Решение о дисквалификации Лашмановой принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. Аннулированы все результаты спортсменки, показанные в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года.

Тренер Лашмановой Виктор Чегин был дисквалифицирован пожизненно в 2016 году. 26 его воспитанников были в разное время подвержены санкциям за допинг. Спортсменка заявляла, что он несправедливо оклеветан. Сама она уже отбывала наказание с 2014 по 2016 год.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG