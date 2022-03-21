Российская олимпийская чемпионка будет лишена золота Игр в Лондоне

Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за допинг. Она будет лишена золотых медалей Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира-2013 в Москве. Об этом сообщил 21 марта независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

На дистанции в Лондоне спортсменка установила мировой рекорд, пройдя 20 километров за 1 час 25 минут и 2 секунды. Решение о дисквалификации Лашмановой принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. Аннулированы все результаты спортсменки, показанные в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года.

Тренер Лашмановой Виктор Чегин был дисквалифицирован пожизненно в 2016 году. 26 его воспитанников были в разное время подвержены санкциям за допинг. Спортсменка заявляла, что он несправедливо оклеветан. Сама она уже отбывала наказание с 2014 по 2016 год.