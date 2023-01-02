Российская ПВО сбила беспилотник в районе военного аэродрома в Воронеже

Российские военные сбили над Воронежем разведывательный беспилотный аппарат, запущенный с территории Украины. О взрывах в ночь на 2 января сообщили местные жители, утром информацию подтвердили власти региона. Об этом сообщает издание "Блокнот."

Взрыв прозвучал над юго-западным районом города. Там находится военный аэродром Балтимор. На нём базируется бомбардировочная авиация Западного военного округа, в частности, фронтовые бомбардировщики Су-34.

Воронежская область граничит с Украиной, город находится в зоне досягаемости дальних ударных беспилотников. Ранее украинская армия атаковала аэродромы в Энгельсе и Рязани, значительно дальше находящиеся от границы.

По официальной информации, в ходе атаки 2 января никто не пострадал, жертв и разрушений нет.