Российская сборная и футбольные клубы отстранены от участия во всех турнирах

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы, от участия в международных соревнованиях. Срок решения, как указано в совместном заявлении ФИФА и УЕФА - "до следующего уведомления".

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций разорвал спонсорский контракт с компанией "Газпром", который приносил УЕФА около 40 миллионов евро в год.

В мае прошлого года российская энергетическая компания, которая была спонсором двух чемпионатов Европы по футболу и спонсором Лиги чемпионов, продлевала контракт с УЕФА до 2024 года.

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В конце марта сборная России должна была участвовать в стыковых играх за выход на чемпионат мира, который пройдёт в нынешнем году в Катаре. Сначала россиянам должна была противостоять сборная Польши, затем, в случае победы над поляками - сборная Швеции. Оба матча планировалось провести в Москве. Несколько дней назад Польша и Швеция заявили, что, в связи с российской агрессией в отношении Украины, они отказываются принимать участие в играх.