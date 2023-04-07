Российские актёры и писатели просят не разлучать Машу Москалёву с отцом

Российские актёры, писатели и журналисты провели акцию за воссоединение Маши Москалёвой с отцом, с которым 13-летняя школьница была разлучена за антивоенный рисунок.

Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Артур Смольянинов, Дмитрий Быков, Артур Соломонов, Кирилл Набутов и Татьяна Лазарева по очереди читают письмо девочки арестованному отцу. Видео флешмоба публикует телеграм-канал "Можем объяснить".



Участники акции просят не разлучать дочь с отцом и не лишать Алексея Москалёва родительских прав.



28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста.

После ареста Алексея Москлёва его дочь, которую он воспитывал один, оказалась в приюте, оттуда она и написала это письмо, в котором поддержала отца.

"Знай, что мы победим, что победа будет за нами, чтобы ни случилось мы вместе, мы команда, ты лучший. Прошу тебя — только не сдавайся. Верь, надейся и люби. Однажды мы сядем за стол и будем вспоминать это все. Я люблю тебя, надеюсь, нет, я знаю, что ты не сдашься, ты сильный, мы сильные, мы сможем, а я буду молиться за тебя и за нас, папа", — говорится в письме тринадцатилетней Маши Москалёвой.