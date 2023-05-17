Авиакомпании РФ использовали детали с истекшим сроком годности

В 2022 году российские авиакомпании совершили две тысячи рейсов на самолетах с деталями и компонентами, срок годности которых истек. Об этом сообщил Коммерсантъ" со ссылкой на данные Ространснадзора.

Глава службы Виктор Басаргин, выступая на комитете по транспорту Госдумы, заявил, что внеплановые проверки нескольких сотен авиапредприятий зафиксировали в компаниях, использующих западные самолёты, "дефицит комплектующих изделий". По словам Басаргина, это связано с увеличением стоимости и сроков доставки деталей, в некоторых случаях их вовсе "невозможно завезти".



Собеседники издания в "Аэрофлоте" и других крупных российских авиакомпаниях отрицают использование запчастей с истекшим сроком годности. По их словам, они имеют возможность припарковать самолеты в ожидании поставок комплектующих. При этом эксперты считают, что ситуация с поддержанием лётной годности западных самолётов в России будет усугубляться и грозит дефицитом флота.

В мае "Проект" сообщил, что российские авиакомпании после введения санкций против России в связи с вторжением в Украину испытывают проблемы с запчастями, из-за которых они в ряде случаев отходят от технических регламентов и реже, чем предписано, фиксируют неисправности.