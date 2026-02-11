Авиакомпании "Россия" и Nordwind временно приостанавливают полеты на Кубу из-за проблем с заправкой самолетов в местных аэропортах, сообщила Росавиация.

В ближайшие дни "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот", выполнит несколько спецрейсов из Гаваны и Варадеро, чтобы вывезти российских туристов в Москву. По оценкам туроператоров, на острове сейчас находятся не менее четырех тысяч россиян.

Минэкономразвития России рекомендовало гражданам воздержаться от поездок на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом. Туроператорам предложено приостановить продажу туров до нормализации обстановки.

Кубинские власти предупредили, что с 9 февраля иностранные авиакомпании не смогут заправлять самолеты в местных аэропортах из-за топливного кризиса. Дефицит топлива связывают с нефтяной блокадой США, введенной в конце января. Вашингтон пригрозил дополнительными пошлинами странам, поставляющим нефть на Кубу.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2025 году Кубу посетили больше 87 тысяч российских туристов, а в 2024 году — больше 130 тысяч.

