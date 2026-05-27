Российские беспилотники атаковали Одесскую область

Российские беспилотники днём 27 мая атаковали Одесский район. Были повреждены жилые дома, отделения "Новой почты" и продовольственный магазин, загорелись несколько автомобилей. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

По последним данным властей, пострадали 11 человек. Под удар попал также зоомагазин, там погибла собака.

Как сообщил Кипер, среди раненых есть дети 11 и 12 лет. 8 пострадавших находятся в больницах. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.

