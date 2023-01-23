Российские блогеры не могут понять, кто сейчас командует ВДВ

В российских телеграм-каналах в последние дни активно обсуждается предполагаемая отставка или отстранение от должности командующего Воздушно-десантными войсками - одним из ключевых родов войск, бойцы которого активно участвуют в войне в Украине. Пишущие о боевых действиях блогеры и военкоры не могут прийти к окончательному выводу о том, был ли снят с должности генерал Михаил Теплинский или нет. Минобороны России сообщения об отставке Теплинского не комментирует.

Сложившейся ситуации посвящён опубликованный в понедельник материал "Медиазоны", о ней также писало издание "Агентство".

Сообщения о возможной отставке Теплинского появились вскоре после назначения начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим войсками в зоне так называемой спецоперации в Украине, это произошло 11 января. ТАСС спустя несколько дней, ссылаясь на источник, выступил с опровержением ухода командующего.

Однако, как сообщили на прошлой неделе нередко ранее ссылавшиеся на источники в военных кругах военкоры Александр Сладков и Юрий Котенок, Теплинский предположительно был снят с должности, а его место занял первый замначальника Военной академии Генштаба генерал Олег Макаревич.

Оба военкора - сторонники войны и жёсткой линии по отношению к Украине - негативно восприняли возможное увольнение Теплинского. Котенок охарактеризовал его как "одного из самых популярных генералов в войсках" и "сторонника сбережения личного состава". В одном из первых сообщений о возможном увольнении Теплинского телеграм-канал "Кремлёвский шептун" утверждал, что генерал-полковник ушёл, "послав куда подальше" Герасимова, требовавшего немедленно бросить войска ВДВ в наступление. Сладков, Котенок и ряд других пишущих о войне российских блогеров, в свою очередь, негативно оценили личность Макаревича, назвав его человеком, непригодным к командованию ВДВ, и "паркетным генералом".

На сообщения в телеграм-каналах обратил внимание американский Институт изучения войны, написав в сводке от 21 января, что Теплинский мог сопротвляться желанию Валерия Герасимова использовать десантников в районе Бахмута, что неминуемо привело бы к большим потерям.

Издание Readovka выступило с ещё одной версией - по его данным, Теплинский находится в отпуске. 23 января эту версию неожиданно поддержал Сладков. Как обратила внимание "Медиазона", он удалил пост с критикой Макаревича и написал, что Теплинский находится в отпуске, "распоряжения от него поступают по телефону", а Макаревич якобы сменил его не на посту командующего ВДВ, а как руководитель одного из направлений в Украине. Какого - неизвестно. Теплинский, как сообщалось, командовал военными в Херсонской области.